وزير الخارجية السعودي: سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هجوم أرامكو

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هجوم أرامكو، وذلك بعد انتهاء التحقيقات.

وأضاف «الجبير»، في مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، أن المملكة على اتصال مستمر مع حلفائها؛ لبحث الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بعد العدوان على أرامكو، مشيرًا إلى تعاون بلاده مع الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي.

وأوضح أن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو جاءت من الشمال، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لتحديد مكان الإطلاق.

وحذّر المجتمع الدولي من خطورة عدم مواجهة التصرفات الإيرانية تجاه المملكة، منوهًا إلى أن العالم بأكمله يتأثر بعرقلة تدفق إمدادات الطاقة من الخليج.

وأعلنت الرياض، يوم السبت الماضي، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعةالحوثي اليمنية المسؤولية عن الهجوم.