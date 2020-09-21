الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين

ذكرت تقارير إعلامية صينية أن بنك الشعب (المركزي) الصيني قرر اليوم الاثنين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، في ظل تعافي الاقتصاد الصيني بقوة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت التقارير أن البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض السنوية عند مستوى 85ر3 في المئة، في حين قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية عند مستوى 65ر4 في المئة.

كانت أخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض السنوية والخمسية في أبريل الماضي، حيث تم خفض الفائدة على القروض السنوية بمقدار 20 نقطة أساس وعلى لقروض الخمسية بممقدار 10 نقاط أساس.

كان الإبقاء على أسعار الفائدة على القروض السنوية والخمسية متوقعا في أعقاب قرار بنك الصين الممركزي في وقت سابق من الشهر الحالي الإبقاء على الفائدة على آلية الإقراض متوسط الأجل والتي تعتبر مؤشرا على أسعار الفائدة الأخرى.

وكانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس الماضي ليسجل 4ر2% سنويا، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين مقابل 7ر2 % خلال يوليو الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر0 % شهريا، وهو ما جاء متفقا أيضا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% شهريا خلال يوليو الماضي.

كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 2 % سنويا، وهو ما جاء متفقا مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 4ر2 % سنويا خلال يوليو الماضي.