أفغانستان: أحرزنا تقدما في جدول أعمال المحادثات مع طالبان

أكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية وعضو مفاوضات السلام مع طالبان نادر نادري، اليوم الاثنين، أن 10 من أعضاء التواصل بين الطرفين أحرزوا تقدمًا في جدول أعمال المحادثات خلال اجتماعهم أمس.

وكتب نادري في تغريدة على تويتر -وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن مجموعات الاتصال من كلا الجانبين التقيا أمس في جلسة استغرقت بضع ساعات، حيث ناقش الطرفان قواعد وأنظمة مفاوضات السلام الأفغانية وأحرز الأعضاء تقدما في هذا الصدد.

وأعرب نادري عن أمله في الانتهاء من خارطة طريق مفاوضات السلام في القريب العاجل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تناقش فيه مجموعة الاتصال خارطة طريق للمحادثات بين الأفغان على مدار الأيام العشرة الماضية، لكنها لم تتمكن من الانتهاء منها بعد.

ويقول عدد من المصادر في مقر المفاوضات إن الحرب المستعرة منذ عشرين عامًا وموقف اتفاق الولايات المتحدة وطالبان في المحادثات الأفغانية هي القضايا الخلافية التي أطالت أمد المحادثات حول صياغة جدول أعمال دقيق.