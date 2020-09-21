محكمة كاميرونية تقضي بسجن 5 جنود بتهمة قتل امرأتين وطفلين

أدانت محكمة عسكرية في الكاميرون اليوم الاثنين، 5 جنود بتهمة قتل امرأتين وطفليهما الصغيرين.



وأصدرت المحكمة في العاصمة ياوندي حكما بالسجن 10 أعوام بحق أربعة من المتهمين لقيامهم بالقتل والاشتراك فيه، بينما صدر بحق الجندي الخامس حكم بالسجن لمدة عامين.



وقتل الجنود المرأتين عام 2015 في شمال الكاميرون. وكانت أحدهما تحمل طفلها على ظهرها بينما كانت الأخرى تمسك طفلها بيدها.



وتم اعتقال الجنود عام 2018 بعدما انتشر مقطع فيديو لجريمة القتل وأثار حالة من الغضب بين الكاميرونيين، الذين اتهم العديد منهم الجيش بالقيام بعمليات قتل خارج نطاق القانون خلال حربه ضد حركة بوكو حرام الإسلامية المتشددة.



واعتبرت الحكومة الفيديو مزيفا في بداية الأمر، لكنها أطلقت تحقيقا في وقت لاحق بشأن الحادث.