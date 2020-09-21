رفع الاغلاق بولاية فيكتوريا الأسترالية رغم انخفاض حالات كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية بؤرة الموجة الثانية من اصابات فيروس كورونا 11 حالة جديدة فقط اليوم الاثنين، وهي أدنى زيادة يومية لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانيال أندروز للصحفيين في مؤتمره الصحفي اليومي "هذا ليس مجرد يوم جيد، إنه يوم عظيم".

لكنه أضاف أن "هذه الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية" و "ما زال الوقت مبكرا جدا لفتح الولاية".

وتم تسجيل حالتي وفاة خلال الليلة الماضية، ليرتفع عدد وفيات ولاية فيكتوريا إلى 763 والعدد على مستوى البلاد إلى 851.

وسجلت الولاية انخفاضاً مطرداً في عدد الإصابات الجديدة، مما أعاد الأمل إلى 9ر4 مليون مقيم في مدينة ملبورن الذين يخضعون لحظر صارم منذ 2 آب/ أغسطس عندما تجاوز عدد الحالات اليومية 700 حالة.

وتم تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الأحد.

ومن أجل رفع بعض القيود في نهاية الشهر، يجب أن يكون متوسط عدد الحالات اليومي في ملبورن لمدة 14 يومًا أقل من 50.