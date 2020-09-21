الجيش الليبي: عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات الإرهابية

أعلن اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، إنه يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات الإرهابية.

وقال اللواء خالد المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن "القائد العام أحسن التصرف بما يخدم الوطن والمواطن، وأن يضع الأمور في نصابها بحيث يكون الدخل من عائدات النفط للمواطن الليبي وليس للميليشيات الإرهابية والمرتزقة التي امتهنت مسألة التهريب عبر الاعتمادات الوهمية".

وأضاف أن "من بين النقاط التي تحسب لوطنية القوات المسلحة هو قطع الطريق على الأجنبي الذي أصبح يتدخل بالقرار الليبي إلى حد كبير"، مشددا على أن الجيش الليبي ليس طرفا في التجاذبات السياسية، وأن المشكلة الأساسية تكمن في وجود الميليشيات وهيمنة تركيا على قرارات المجلس الرئاسي.

وكانت شركة سرت للنفط قد أعلنت أمس أنها تباشر تشغيل حقولها تمهيدا للتصدير، وذلك بعد اتفاق الجيش مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.