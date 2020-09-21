ميركل تحث على سرعة الاتفاق على موازنة الاتحاد الأوروبي

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حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على سرعة الانتهاء من حزمة موازنة الاتحاد الأوروبي وحزمة أزمة كورونا بقيمة إجمالية تبلغ 8ر1 تريليون يورو.

وصرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الاثنين، بأن ميركل اتفقت على ذلك مع كل من أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، خلال محادثة جرت بين الساسة الثلاثة.

وأضاف زايبرت أن من الضروري الاتفاق سريعا حتى يمكن بدء البرامج الأوروبية كما هو مخطط لها بحلول مطلع يناير المقبل.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في يوليو الماضي على إطار مالي متعدد السنوات بقيمة تزيد عن تريليون يورو بالإضافة إلى برنامج أزمة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة 750 مليار يورو.

لكن هذا الاتفاق لا بد أن يحصل على موافقة البرلمان الأوروبي الذي له مطالب خاصة، حيث يطالب بأموال إضافية لبرامج أوروبية مهمة مثل البحث والتبادل الطلابي.

كما يرغب البرلمان في ربط صرف هذه الأموال بشكل واضح بالالتزام بقيم الاتحاد الأوروبي مثل سيادة القانون.

ولا يزال هناك جدل حول الحزمتين.

وذكرت المفوضية بعد المحادثة أن هناك "مفاوضات سياسية مكثفة" على وشك البدء.

يذكر أن ميركل شاركت في هذه المحادثة لأن بلادها تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي.