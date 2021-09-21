النيابة تطلب التقرير الفني لحادث تصادم أتوبيس رحلات وسيارة نظافة في الإسكندرية

• مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين

طلبت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التقرير الفني الخاص بفحص حالتي أتوبيس سياحي "رحلات"، وسيارة نظافة، اللذان اصطدما في منطقة مرغم بالقرب من شركات البترول، على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين، للوقوف على ملابسات الحادث.

استمعت النيابة العامة لأقوال المصابين، وطلبت تحريات المباحث والتقارير الطبية الخاصة بحالات المصابين، وسؤال شهود العيان، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بورود بلاغ من الأهالي في منطقة العامرية، وشرطة النجدة، حول اصطدام أتوبيس رحلات، متجها من الإسكندرية إلى القاهرة، وسيارة نقل مخلفات النظافة تابعة لشركة نهضة مصر، وأسفر ذلك عن وقوع ضحايا ومصابين.

وبانتقال الكول الأمني وشرطة المرور في الإسكندرية، رفقة سيارة الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، تبين من الفحص الأولي وقوع التصادم إثر انحراف الأتوبيس للجزيرة الوسطى، وتحطمت واجهته بالكامل، فتم نقل 19 مصابًا إلى مستشفى جمال حمادة، و2 آخرين إلى مستشفى مصطفى كامل، لإسعافهم، ونقل جثتي الضحيتين إلى مشرحة كوم الدكه.

تم رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير حركة المرورية مرة أخرى، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.