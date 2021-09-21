وزير التعليم يكشف عن تفاصيل غلاف كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل غلاف كتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي لهذا العام على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال وزير التعليم: "سألنا الكثيرون عن هذا الغلاف لكتاب اللغة الانجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي وهو كتاب الحكومة لهذا العام وكذلك سأل الكثيرون عن الأشخاص على الغلاف وهم (من اليمين الى اليسار)، الفتاة الأولى هي "ياسمين مصطفى"، من دمياط، نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا والحاصلة علي المركز الاول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين ١٧٠٠ مشترك من ٨٧ دولة.

وأضاف شوقي، أن الفتاة الثانية هى "فريال أشرف" (الزي الأبيض): أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١، والثالثة لـ"أحمد الجندي": صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١، والرابعة للمؤلف البريطاني الشهير "شارلز ديكينز".