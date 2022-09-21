صدر حديثا عن دار الشروق كتاب الأطفال الجديد "هيا.. بدلتي الخارقة" من تأليف: أحمد الراشدي، ورسوم: هاني صالح.

من أجواء الكتاب نقرأ: لو كُنتَ تُحبُّ مُساعدة الآخرين، سواء كانوا كبارًا أو صغيرين

ولو أنك من مُحبي البدلات الخارقة، اللازمة لإنقاذ طفل أو طفلة تائهة

اقرأ قصتي.. قصة البطل أزد الأسمر ذي الوشاح الأصفر

لتعرف سرَّ القوة الخارقة في داخل كل واحدٍ وواحدة منَّا.

أحمد الراشدي؛ باحث وحكّاء من سلطنة عُمان، حصل على شهادة الماجستير، بتقدير امتياز، من كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، ولأنه عاشق للقراءة والحكايات وأدب الطفل، فقد أسس وعمل، ولا يزال يعمل، في العديد من المؤسسات والجمعيات والأنشطة في مجال ثقافة الطفل، ومنها: تأسيس ومتابعة عمل مبادرة «القرية القارئة» في سمائل لتشجيع الأطفال على القراءة منذ عام 2010 حتى اليوم، ثم في 2012 قام بإعداد وتقديم برنامج إذاعي بعنوان «نزهة القارئ الصغير» في إذاعة عُمان، وهو عضو فرقة مسرح الدن للثقافة والفن. شارك كحكواتي في الكثير من الفعاليات والمهرجانات في عُمان والمغرب وتونس ومصر، وكثير من البلاد الأخرى.

هاني صالح؛ رسام وفنان مصري، له إسهامات كثيرة في مجال كتب الأطفال المصورة والكاريكاتير، وأيضًا الرسوم المتحركة. عمل في العديد من مجلات الأطفال المهمة، مثل مجلة «ماجد»، ومجلة «باسم»، كما أبدع في رسوم أكثر من عشرين كتابًا للأطفال، وعشرات الأغلفة لكتب الكبار.

من أهم الجوائز التي نالها: جائزة معرض القاهرة للكتاب لأفضل كتاب عام 2014 عن كتاب «أبجدهوز»، جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لأفضل تطبيق تعليمي للأطفال عام 2016 عن تطبيق «أحلم أن أكون»، ووصل التطبيق نفسه إلى القائمة القصيرة لجائزة اتصالات لأدب الطفل فئة التطبيق التفاعلي عام 2017، كما فاز بالجائزة التشجيعية لمعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل عام 2017، وجائزة الفنان محمود كحيل فئة رسوم الأطفال عام 2018.