منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: الاستفتاءات في شرق أوكرانيا لن يكون لها أي قوة قانونية

أدانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخطط التي وضعتها مناطق في شرق أوكرانيا لإجراء استفتاءات على الانضمام إلى روسيا، محذرة من أن أي تصويت من هذا القبيل "سينتهك القانون الدولي".

وقالت قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان: "مع استمرار الحرب التي أعقبت غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا، فإن أيا مما يسمى بالاستفتاءات التي تخطط لها أو تدعمها القوات التي تمارس سيطرة الأمر الواقع بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة من أوكرانيا سيكون مخالفا للمعايير والالتزامات الدولية بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت المنظمة: "وبالتالي لن يكون لنتائجها أي قوة قانونية".

وأعلنت السلطات الموالية لروسيا الثلاثاء عن استفتاءات تبدأ يوم الجمعة وتنتهي في 23 سبتمبر في تتابع سريع في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية.

واستخدمت روسيا، العضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، استراتيجية مماثلة في محاولة لإضفاء الشرعية على ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014.