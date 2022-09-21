ذا ديبلومات: تايلاند تأمل في اجتذاب 30 مليون سائح في 2023

تعتزم تايلاند طرح خطط اقتصادية طموحة تسعى من خلالها إلى إنعاش قطاع السياحة، حيث تستهدف إجتذاب 32 مليون سائح، وتحقيق إيرادات تبلغ 64 مليار دولار خلال العام المُقبل لكن نجاح هذه الخطط على المحك إذ يرتبط نجاحها بشكل وثيق بإقبال السياح الصينيين، بحسب ما ذكرته دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية.

ونقلت الدورية المُتخصصة في الشأن الآسيوي في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن تايلاند ارتأت أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة التعافي ، بعد أكثر من عامين من النمو "الهزيل" بسبب جائحة كورونا التي عطلت مسيرة البلاد بسبب الإغلاق وحظر السفر الناجم عن الوباء والحجر الصحي.

وأوضحت، أن تايلاند تحركت بقوة من أجل استعادة انتعاش القطاع السياحي، وشرعت في تقديم تيسيرات للسائحين منذ شهريوليو المنصرم، إذ ألغت شرط تقديم اختبارات كورونا قبل المغادرة، فيما شهدت شواطئ تايلاند ومعابدها وأسواقها رواجاً من السائحين، كما تأمل تايلاند هذا العام في استقطاب 8 و 10 ملايين سائح.. مشيرا إلى أن تايلاند استقبلت 6.7 مليون زائر أجنبي عام 2020 قبل إعلان كورونا جائحة عالمية.

وأشارت إلى اعتماد الاقتصاد التايلاندي، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، على السياحة، وفي عام 2019، جذبت البلاد ما يقرب من 40 مليون سائح أجنبي، وأسهمت الصناعة بما يقدر بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وعلى النقيض، انعكس الركود في قطاع السياحة في عام 2021 على الاقتصاد ككل، الذي نما بنسبة 1.5 في المائة فقط ، وكان من بين أبطأ المعدلات في المنطقة.

وأبرزت تصريحات وزير المالية أرخوم تيرمبيتايابايسث في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التايلاندي بنسبة 3 إلى 3.5 في المائة هذا العام ، ثم ما بين 3 في المائة و 4 في المائة في عام 2023 ، مدعوما بإعادة فتح البلاد للسياحة، فضلا عن زيادة الصادرات.

وسلطت الضوء على أحدث تقرير عن توقعات التنمية الآسيوية، حيث توقع بنك التنمية الآسيوي أن ينمو اقتصاد تايلاند بنسبة 2.9 في المائة في العام الجاري، وهو أبطأ معدل بين أكبر ستة اقتصادات في رابطة الآسيان، وبنسبة 4.2 في المائة العام المُقبل.

وأشارت إلى أن سياسة تايلاند في اجتذاب السياحة ترتبط بشكل كبير بالوضع الوبائي في الصين التي تعد أهم سوق سياحي، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الزوار من الصين، وفي عام 2019 ، استقبلت تايلاند 11 مليون سائح صيني ، أي أكثر من ربع الإجمالي لذلك العام، ومع ذلك ، فإن سياسة "عدم انتشار فيروس كورونا" التي تنتهجها الحكومة الصينية قد أدت إلى خنق السياحة الخارجية، وعلى الرغم من تخفيف قيود السفر في مدن معينة، فإن التوقعات الفورية غير واضحة.

ونقل التقرير عن دورية "بانكوك بوست" الاقتصادية، أن تايلاند استقبلت 36 ألف سائح صيني في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

ويعرب المسؤولون التايلانديون عن ثقتهم في أن هذا العدد قد يرتفع إلى نصف مليون بحلول نهاية العام الجاري، لكن هذه الأرقام لا تزال ضعيفة، مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن أهداف تايلاند الطموحة في اجتذاب السياح لعام 2023، تعتمد على القرارات المُتخذة في بكين أكثر من بانكوك".