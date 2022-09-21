بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي

خفض بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2023 إلى 3ر2% في ظل تنامي المخاوف من أن يتسبب التشديد النقدي في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الرئيسية في بطء النمو الاقتصادي العالمي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن البنك الموجود مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا كان يتوقع في يوليو الماضي نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 6ر2%، في حين أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 6ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

كما أبقى بنك التنمية الآسيوي على توقعاته لمعدل التضخم في كوريا الجنوبية عند مستوى 5ر4% خلال العام الحالي و3% خلال العام المقبل.

تأتي توقعات النمو لعام 2022 مماثلة لتوقعات البنك الكوري المركزي، ولكن توقعات النمو للعام المقبل أعلى من توقعات بنك كوريا البالغة 1ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

ويواجه الاقتصاد الكوري خطرا متناميا من التضخم المصحوب بالركود، وهو مزيج من التضخم المرتفع والنمو المتباطئ بسبب تصاعد عدم اليقين على المستوى الخارجي.

وأظهرت الصادرات، وهي محرك النمو الرئيسي، علامات على التراجع في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي. وسجلت عجزا تجاريا للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.