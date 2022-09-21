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أول دولة أوربية تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين بالتعبئة العسكرية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 2:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 2:42 م

قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، اليوم الأربعاء إن بلاده رفعت مستوى جاهزية قوة الرد السريع في جيشها؛ لمنع أي استفزازات من الجانب الروسي، وذلك بعد أن بعد أن أعلنت موسكو عن تعبئة عسكرية جزئية.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، مساء الأربعاء، كتب الوزير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بما أن التعبئة العسكرية الروسية ستنفذ أيضا في منطقة كالينينجراد، في جوارنا، فلا يمكن لليتوانيا أن تكتفي بالمراقبة».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط، مشيرًا إلى أن إجراءات التعبئة في روسيا ستبدأ من 21 سبتمبر الجاري.

وقال في كلمة موجهة للشعب: «نحن نتحدث عن التعبئة الجزئية. أي أن المواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، وقبل كل شيء، أولئك الذين خدموا في القوات المسلحة، ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة، سيخضعون للخدمة العسكرية».

وأشار إلى أن «أولئك الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية سيخضعون لتدريب عسكري إضافي، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة، قبل إرسالهم إلى الوحدات».


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