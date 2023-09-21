وفد ممثلي أرمن إقليم قره باغ يصل أذربيجان لإجراء المباحثات

أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية "أذرتاج" اليوم، بأن وفد ممثلي السكان الأرمن في إقليم قره باغ وصل إلى مدينة يفلاخ في أذربيجان، لإجراء مباحثات مع باكو حول إعادة دمج هذا الإقليم.

وذكرت أذرتاج أن التحضيرات النهائية للمباحثات قيد التنفيذ.

وكانت الإدارة الرئاسية لأذربيجان قد قالت أمس في بيان، إنه سيتم عقد الاجتماع مع ممثلي السكان الأرمن الذين يعيشون في منطقة قره باغ بأذربيجان، لمناقشة قضايا إعادة الإدماج على أساس دستور جمهورية أذربيجان وقوانينها.

وكانت أذربيجان قد أعلنت قبل يومين أنها أطلقت عملية عسكرية "محدودة" في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينها وبين أرمينيا، وذلك بعد أن اتهمت باكو السلطات الأرمينية في الإقليم بزرع ألغام ما أدى لمقتل أربعة رجال شرطة أذريين ومدنيين اثنين آخرين.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان خاضتا في السابق، حربين بشأن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الطرفين، آخرها في عام 2020، انتهت بوقف هش لإطلاق النار، ولم يتمكن البلدان بعد المواجهات العسكرية الأخيرة من التوصل إلى تسوية سلمية دائمة، رغم جهود الوساطة التي قادها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، كل على حدة.