قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن العلاقات مع الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي جو بايدن؛ أصبحت مثيرة للاهتمام وممتازة على صعيد العمل المشترك بين البلدين، لافتا إلى التعاون مؤخرا بعدد من المجالات التكنولوجية والبحثية بالإضافة إلى الاستثمار في تقنية الجيل السادس من الاتصالات وكذلك مجال الفضاء والعديد من المجالات الأخرى.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية عبر «Fox News» مساء الخميس، إلى متابعته ما يدور على الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والشئون الداخلية لا سيما ما قد يؤثر منها على وضع السعودية، لافتا إلى عدم مواجهة السعودية صعوبات بشأن تغير السياسات الأمريكية وتغير الإدارات خلال السنوات الماضية.

ونوه إلى حرص المملكة على استمرار التواصل مع الولايات المتحدة وإجراء المفاوضات مع الإدارات الجديدة سعيا وراء إزالة العقبات في العلاقات وبحث الفرص الجديدة المشتركة؛ من أجل مد جسور التعاون المشترك في إطار خطة محددة، مضيفا: «التغير في البلاد دائما ما يؤدي إلى فترة من المفاوضات ونحن حريصون على التواصل».

وبشأن تقييم في الرئيس الأمريكي جو بايدن لا سيما فيما يتعلق بالموضوع الشائك داخل الشارع الأمريكي بشأن عمره البالغ 80 عاما ومدى قدرته على قيادة الولايات المتحدة، قال: «الرئيس بايدن دقيق وذو تركيز حقا، هو ذو تركيز ويحضر جيدا وهذا ما رايته».