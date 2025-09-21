رئيس وزراء باكستان: لا سلام مع الهند بدون حل النزاع بشأن كشمير

ذكر رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن السلام المستدام وتطبيع العلاقات بين باكستان والهند أمر مستحيل بدون حل النزاع بشأن كشمير.

وفي كلمته أمام مؤتمر للباكستانيين في الخارج، انتقد رئيس الوزراء نهج نيودلهي وحث الهند على التصرف كجارة متعاونة وليس كجارة معادية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف، "إذا كان أي شخص يعتقد أن العلاقات بين باكستان والهند يمكن إقامتها بدون معالجة قضية كشمير، فهو خاطئ".

وشدد رئيس الوزراء على أن باكستان تسعى إلى الحوار مع الهند على أساس المساواة، مشيرا إلى أن البلدين أنفقا مليارات الدولارات على حروب كان يمكن استثمارها في تحقيق الرفاهية للشعب والتنمية.

وأوضح، "باكستان والهند جارتان، يجب أن نتعلم العيش معا. لكن دعوني أوضح: لا يمكن أن يكون هناك أي تطبيع للعلاقات بدون حل قضية كشمير. دماء الشعب الكشميري لن تذهب سدى".