رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات لدعم العاملين في مهنة التوصيل

أصدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم السبت، توجيهات لدعم العاملين في مهنة التوصيل بعد أن أصبحوا يشكلون قطاعاً واسعاً.

وقال رئيس الوزراء خلال استقباله مجموعة من الشباب العاملين في مجال خدمة التوصيل " العالم في تغير مستمر، وسوق العمل يشهد بروز مهن جديدة ومنها مهنة التوصيل الذين وجد عدد كبير منها وسيلة للرزق كما يحتاج المجتمع الى خدماتهم في مختلف القطاعات"، حسب بيان للحكومة العراقية.

ووصف العاملين في خدمات التوصيل بـ"المخلصين المجدين الذين رفضوا التقاعس وقدموا الخدمة لتوفير احتياجاتهم وعوائلهم، ومنهم من يحملون شهادات جامعية وتحدوا الظروف".

وأكد أن" عشرات الآلاف من الشباب يعملون في هذا النشاط الجديد الذي فرضه سوق العمل واتساعه، وباتوا يشكلون قطاعاً واسعاً لذا تبرز مهمة الدولة لمتابعة ظروفهم وتأمين حقوقهم وأن قانون التقاعد والضمان الإجتماعي قد اشتمل عملهم، بوصفهم من العاملين لحسابهم الخاص من أجل تأمين أوضاعهم".

ووجه السوداني بتشكيل رابطة أو اتحاد خاص بمهنة عاملي التوصيل، يتولى مهمة متابعة شؤونهم مع الجهات الحكومية المختصة.

ودعا السوداني الى" تشكيل لجنة برئاسة احد مستشاري رئيس الحكومة وممثلين عن كل الجهات المعنية بملف هذه المهنة، تضع تصوراً شاملاً يتضمن جميع حقوق العاملين فيها ويؤمن حلولاً جذرية لكل ما يواجهونه من مشكلات وإعداد مشروع تعديل قانون العمل ليتضمن تعريفاً قانونياً واضحاً لطبيعة عمل سائقي التوصيل، وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات لضمان حقوقهم".

وطالب بشمول سائقي التوصيل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وإلزام شركات التوصيل بإدراجهم ضمن برامج وزارة العمل، بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتقاعدية وإطلاق منصة حكومية لتسجيل العاملين في قطاع التوصيل، لتوثيق بياناتهم وضمان حقوقهم وتوفير الدعم القانوني المجاني لسائقي التوصيل المتضررين، من خلال محاكم العمل ومراكز المساعدة القانونية التابعة للدولة".

وشدد السوداني على ضرورة "توقيع الشركات عقوداً رسمية مع السائقين العاملين في خدمات التوصيل تحت إشراف وتصديق وزارة العمل".