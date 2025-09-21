الشرع يدعو إلى استعادة العلاقات الأمريكية السورية بعد رفع العقوبات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس أحمد الشرع، الأحد، إلى استعادة العلاقات الأمريكية السورية بعد رفع العقوبات.

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.

ونقلت الإخبارية السورية عن الشرع قوله، إن "الرئيس ترامب اتخذ خطوة كبيرة باتجاه سوريا برفع العقوبات".

واستطرد: "يجب علينا استعادة العلاقات الأمريكية السورية بشكل جيد ومباشر".

وطالب الشرع، العالم بـ"ألا يتواطأ مجددا على قتل الشعب السوري بتعطيل رفع العقوبات".

ومطلع يوليو الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وأكد الشرع على أنه "أعدنا الأمل للاجئين والنازحين ليتمكنوا من العودة لوطنهم".

وفي وقت سابق الأحد، وصل الشرع إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول رئيس سوري منذ 1967.

ومنذ حرب 1967 وخسارة سوريا لمنطقة الجولان أمام إسرائيل، اتخذت دمشق موقفا متشددا من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، معتبرة أنها منحازة لإسرائيل بسبب الدعم الأمريكي والغربي لها.

ولذلك لم يشارك أي رئيس سوري منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966- 1970)، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القمة.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.