الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء شهباز شريف سيجتمع مع ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء شهباز شريف، سيجتمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة "جيو نيو" الباكستانية - أنه من المقرر أن يتبادل الجانبان، خلال الاجتماع، وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن الإقليمي والدولي.

ويرأس شريف وفد باكستان، في الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرافقه وزير الخارجية محمد إسحاق دار، بالإضافة إلى وزراء آخرين وكبار المسئولين الحكوميين.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، يعتزم شهباز شريف، إلقاء الضوء على الوضع الخطير في قطاع غزة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كما سيستعرض وجهة نظر باكستان بشأن الوضع الأمني ​​الإقليمي، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام الدولي، بما في ذلك تغير المناخ والإرهاب والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يحضر شريف عددا من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من بينها اجتماع رفيع المستوى لمبادرة التنمية العالمية، وجلسة خاصة رفيعة المستوى حول العمل المناخي.

وخلال الزيارة، سيعقد رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعات ثنائية على هامش أعمال الدورة مع عدد من قادة العالم وكبار مسئولي الأمم المتحدة؛ لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.