نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع جاهزية المدن الجامعية بأسيوط لاستقبال الطلاب

أجرى الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعدادات المدن الجامعية بفرع الجامعة بأسيوط؛ لاستقبال الطلاب والطالبات القدامى مع انطلاق العام الجامعي الجديد، إذ تفقد المدينة الجامعية للطلاب والمطبخ الخاص بها.

وأكد عبدالمالك، خلال تفقده للوحدات السكنية بالمدن الجامعية، أن الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير بيئة سكنية ملائمة لطلابها، من خلال أعمال الصيانة المستمرة للمباني، وتجهيز المطاعم، وتوفير الأنشطة والخدمات المختلفة، بما يضمن راحة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وشدد على أهمية التزام إدارات المدن الجامعية بتطبيق معايير الجودة والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن المدن الجامعية تُعد بيتًا ثانيًا لهم، وتحرص الجامعة على تهيئتها بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة جامعته العريقة، مع ضرورة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات الغذائية والصحية، وتوفير بيئة سكنية مناسبة تساعد أبناء الجامعة على التحصيل العلمي.

وأشاد بجهود العاملين في المدن الجامعية ودورهم في خدمة الطلاب.

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، أن المدن الجامعية بالوجه القبلي أنهت كل أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة بالغرف، والمطاعم، ودورات المياه، وصالات الاستذكار، إضافة إلى مراجعة إجراءات الأمن والسلامة؛ بما يضمن توفير سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب والطالبات.

ورافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة، الأستاذ حسام مهران الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، والأستاذ ربيعي هاشم مدير المدينة الجامعية للطلاب، والدكتور أحمد يوسف بالمكتب الفني اللواء خالد الريفي مدير الأمن الجامعي بفرع الجامعة للوجه القبلي، والدكتورة أمنية عبدالباقي، والأستاذ محمد كامل رئيس التسكين.