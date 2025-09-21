حاكم كاليفورنيا يوقع قانونًا يمنع معظم ضباط الشرطة من ارتداء الأقنعة في بعض العمليات

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم قانونا يحظر على معظم ضباط إنفاذ القانون ارتداء الأقنعة أثناء بعض العمليات.

يأتي الحظر استجابة مباشرة من ولاية كاليفورنيا لسلسلة المداهمات الأخيرة التي نفذتها سلطات الهجرة في لوس أنجلوس، حيث ارتدى عملاء اتحاديون أقنعة أثناء تنفيذ اعتقالات جماعية. وأثارت هذه المداهمات احتجاجات استمرت عدة أيام في أنحاء المدينة، وأعقبها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية في المنطق

لكن لا يزال من غير الواضح كيف، أو ما إذا كانت، الولاية ستتمكن من فرض الحظر على العملاء الاتحاديين الذين ينفذون تلك المداهمات. ووصف مسؤول في وزارة الأمن الداخلي التشريع هذا الأسبوع بأنه "حقير"، مضيفا أن الحظر لن يؤدي إلا إلى تعريض الضباط للخطر.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها أرسلت يوم الجمعة رسائل إلى ممثلي الادعاء في ولايات كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك لتجديد التعليمات السابقة بضرورة التزام الولايات التي يقودها الديمقراطيون بالاحتجازات الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بحق "المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ضمن نطاق سلطتهم القضائية".

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت أنها ستلجأ إلى "جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا التعطيل غير الحكيم وغير المسؤول" إذا فشلت تلك الولايات في الامتثال.