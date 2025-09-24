 فيديو.. رئيس تشيلي: أفضل ألا يقتل نتنياهو بصاروخ بل تقديمه للعدالة الدولية لنيل عقابه - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:10 م القاهرة
فيديو.. رئيس تشيلي: أفضل ألا يقتل نتنياهو بصاروخ بل تقديمه للعدالة الدولية لنيل عقابه

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 11:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 11:47 ص

قال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك، إنه لا يفضل أن يقتل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصاروخ، بل يرغب في تقديمه إلى العدالة الدولية لنيل عقابه بسبب الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الثلاثاء: «لا أريد أن أرى نتنياهو يقتل بصاروخ برفقة عائلته، بل أريد أن أرى نتنياهو والمسئولين عن الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني يتم اقتيادهم إلى المحاكمة الجنائية الدولية ومحاكم الجرائم الدولية الأخرى».

ونوه أن «آلاف الأبرياء يفقدون حياتهم في عام 2025 فقط لكونهم فلسطينيين، تمامًا كما حدث قبل 80 عامًا، عندما خسر الملايين حياتهم فقط لأنهم يهود».

وأكمل: «بدلاً من الحديث عن الأرقام، والإدانات أو المطالب التي تلقى صدى بين هذه الجدران، أود اليوم التحدث عن الإنسانية.. غزة أزمة عالمية لأنها أزمة الإنسانية».

وانطلقت في نيويورك، أمس الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.

https://www.youtube.com/shorts/SiR7qYO-P34

