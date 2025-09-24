قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب مناطق الجمهورية تشهد أجواء خريفية، نافيًا تسجيل ارتفاعات قوية في درجات الحرارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن العظمى المقاسة في الظل على القاهرة تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة، لافتًا إلى أن الأجواء حارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترات الظهيرة.

وذكر أن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تشكل بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري.

وتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري فرص أمطار تتراوح ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، مشيرًا إلى أنها ستصبح أقل شدة على محافظات جنوب الوجه البحري.

وأوضح أن السحب تعمل على حجب أشعة الشمس خلال ساعات النهار، بما يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية واعتدال الطقس بعض الشيء.

ولفت إلى أن العديد من مناطق الجمهورية تتأثر اليوم بنشاط رياح، منوهًا أنه مثير لبعض الرمال والأتربة في محافظات الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

وأكد أن نسمات الرياح تساعد على اعتدال الأجواء خاصة في المناطق المكشوفة والمفتوحة، لتسجل العظمى على القاهرة 21 درجة.