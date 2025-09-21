وزيرة خارجية فلسطين: الاعتراف بدولتنا حق تاريخي وقانوني لشعبنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان، إن عددًا من الدول تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم وغدًا.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي، صباح الأحد، أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية حق تاريخي وطبيعي وقانوني للشعب الفلسطيني».

وأشارت إلى أن «الاعتراف يحمل رسالة مهمة للشعب الفلسطيني؛ رسالة أمل في مستقبل به دولة فلسطينية حرة مجسدة على أرضها».

وذكرت أن الاعتراف يمثل دعمًا للقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير - الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني - وكل المعسكر المؤمن بالسلام العادل وأن حل الدولتين ممكن.

ولفتت إلى أن «الاعترافات الدولية بفلسطين تقول بشكل واضح وصريح إنه لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا».

وتوجهت برسائل فخر واعتزاز وشكر لكل الدول التي اعترفت سابقًا، والتي ستعترف هذا الأسبوع، فضلًا عن نداء للدول التي تتردد بالاعتراف بفلسطين.

ودعت إلى «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أصل عدم استقرار المنطقة ومعاناة الشعب الفلسطيني»، موضحة أن «82% من دول العالم ستصبح معترفة بدولة فلسطين بعد الاعترافات الأخيرة».