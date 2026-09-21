توخيل يستدعي ثنائي إيفرتون ونوتنجهام لتعويض غيابات منتخب إنجلترا

قرر الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، استدعاء الثنائي جيمس جارنر، لاعب إيفرتون، ومورجان جيبس وايت، نجم نوتنجهام فورست، للانضمام إلى قائمة «الأسود الثلاثة» خلال معسكري سبتمبر وأكتوبر.

ووفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، جاء قرار توخيل بضم الثنائي لتعويض غياب عدد من اللاعبين المصابين، على رأسهم ماركوس راشفورد وكوبي ماينو ثنائي مانشستر يونايتد، وديكلان رايس لاعب أرسنال، وتينو ليفرامينتو لاعب نيوكاسل يونايتد، وكول بالمر نجم تشيلسي.

ومن المقرر أن ينضم جارنر وجيبس وايت إلى تدريبات منتخب إنجلترا بداية من غد الثلاثاء، استعدادًا للمباريات المقبلة في دوري الأمم الأوروبية.

ويخوض منتخب إنجلترا أربع مواجهات خلال معسكري سبتمبر وأكتوبر، حيث يلتقي إسبانيا، بطلة كأس العالم 2026، يوم السبت 26 سبتمبر، قبل مواجهة التشيك يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستكمل المنتخب الإنجليزي مشواره بمواجهة كرواتيا يوم 3 أكتوبر المقبل، ثم يختتم مبارياته بمواجهة التشيك مجددًا يوم 6 أكتوبر.