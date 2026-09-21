منتخب الطائرة يودع أمم إفريقيا أمام الجزائر

ودّع منتخب مصر للكرة الطائرة منافسات بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في تونس، بعد الخسارة أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الشوط الأول: 25-17 لصالح الجزائر

الشوط الثاني: 25-20 لصالح مصر

الشوط الثالث: 25-19 لصالح مصر

الشوط الرابع: 25-23 لصالح الجزائر

الشوط الخامس: 15-13 لصالح الجزائر

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على جامبيا بنتيجة 3-1، قبل أن يحقق انتصارًا قويًا على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، ليتصدر الفراعنة المجموعة الثانية ويحجزوا مقعدهم في الأدوار الإقصائية.

وواصل المنتخب الوطني مشواره بالفوز على إفريقيا الوسطى بنتيجة 3-0 في دور الـ16، قبل أن يتلقى خسارته الأولى في البطولة أمام الجزائر بنتيجة 3-2، ليودع المنافسات من الدور ربع النهائي.

ويقود المنتخب فنيًا أحمد سمير، ويعاونه محمد رفعت مدربًا عامًا، وأحمد النبوي محللًا تقنيًا، فيما يضم الجهاز الطبي والتأهيلي الدكتور سامح ظلام، أخصائي التأهيل والإصابات، والدكتور بلال مرسي مخططًا للأحمال.

ويتولى عمر خليفة مهمة إداري المنتخب، بينما يرافق البعثة الحكم وليد الخشن.

وتضم قائمة منتخب مصر 14 لاعبًا، هم: رضا هيكل قائدًا للفراعنة، أحمد عزب، ياسين محمد، مصطفى جابر، أحمد سعيد، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، شهاب الدين نبيل، أحمد يوسف، محمد رضا، وحازم كمال.

ويترأس المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب خلال مشاركته في البطولة المقامة بتونس.