محامي «شهيد الشهامة»: تحريت عن معلومة امتلاك القاتل لأخ توأم شخصيا

قال عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا «شهيد الشهامة»، إن بعض الأشخاص، خلال أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، أخبروا هيئة الدفاع بأن محمد راجح، المتهم في قتل البنا، لديه شقيق توأم اسمه أحمد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن هيئة الدفاع قامت بإضافة هذا الطلب لاستخراج شهادة ميلاد للشقيق التوأم، مؤكدًا على أنه تحرى عن الأمر شخصيًا بعد انتهاء المحكمة، ولم يجد أية معلومات حول تواجد أخ توأم لـ«راجح».

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وأمرت محكمة جنايات أحداث شبين الكوم برئاسة المستشار باهر حسن، رئيس محكمة الطفل بشبين الكوم، أمس، بتأجيل محاكمة محمد أشرف راجح، وثلاثة آخرين في قضية قتل محمود البنا «شهيد الشهامة»، إلى الـ27 من شهر أكتوبر الحالي.