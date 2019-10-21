فاروق الباز عن الكويكب المسمى باسمه: لم أره حتى الآن

قال الدكتور فاروق الباز، إن تسمية اسمه على كويكب، جاءت من الجمعية العلمية لعلوم الفلك، باعتبارها الهيئة الوحيدة المسؤولة عن تسميات خارج الأرض، والأشكال والفجوات والجبال على سطح القمر.

وأضاف في لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الاقتراح جاء من وكالة «ناسا»، لتسمية الكويكب على اسمه بعد الإنجازات التي قام بها خلال أبوللو 11، وأبوللو سيوز، مشيرًا إلى أنه لم يرَ هذا الكويكب حتى الآن.

وأوضح أن الكويكب الذي تم إطلاق اسمه عليه، جزء مجموعة من الكتل الصخرية التي تدور حول الشمس في المساحة ما بين المريخ والمشترى، مازحًا: «واحد من دول اسمه الباز، كويكب على قدي».

يذكر أن العالم المصري فاروق الباز ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق.

وحصل الباز على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين وكذلك حصل في عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، والدكتوراه في عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.