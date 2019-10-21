

«الكاتب دائمًا عنده الذي يقوله والذي يستطيع أن يضيفه فلا خوف من أن ينتهي الكلام ولا خوف من أن يجف نهر المعرفة وتمسك سماء الفكر أمطاره»، هذه المقولة أحد المقولات المأثورة للأديب المصري أنيس منصور، صاحب «دعوة للابتسام ، يسقط الحائط الرابع، شارع التنهدات، على رقاب العباد، عبدالناصر المفترى عليه والمفترى علينا، لعنة الفراعنة و شبابنا الحيران»، وكان صاحب أشهر مؤلف عن حياة العقاد والذي يحمل عنوان «في صالون العقاد كانت لنا أيام».

تميز «منصور» ببساطة أسلوبه، واستطاع من خلاله أن يصل بأعمق الأفكار وأكثرها تعقيدًا إلى البسطاء. والذي تحل اليوم الحادي والعشرون من أكتوبر، ذكرى وفاته الـ8 عن عمر ناهز 87عامًا.

ولد أنيس منصور عام 1924، في إحدى قرى محافظة الدقهلية، حفظ القرآن كله وهو في سن التاسعة في كتاب القرية، وكان له في ذلك الكتاب حكايات عديدة حكى عن بعضها في كتابه «عاشوا في حياتي»، كما كان يحفظ آلاف الأبيات من الشعر العربي والأجنبي.

وفي ذكرى ميلاده الـ8 تستعرض «الشروق» بعض الأقوال المأثورة، الأشهر للأديب الراحل:

• نجاحك يعتمد على أحلامك ليست الأحلام التي تراها في نومك وإنما التي في اليقظة.

• لا أحد يستحق أن تتوجع أمامه ، ولا أحد سوف يُقاسمك ما تعانيه ، فالألم شخصي ، كما أن المرض شخصي والموت أيضا.

• لا تهمل من يحبك ولا تحب من يهملك.

• إذا كنت تريد أن تبقى سعيدًا، دع ما حصل بالأمس في الأمس ولا تأخذه معك للغدر.

• حاول أن تحب أحزانك ، لعلها ترحل كما يرحل كل شيء نحبه.

• الشعوب تريد حريتها في اختيار إرادتها وفي أن تصحو وتنام على الجنب الذي يريحها .. ولا تريحها الا الحرية.

• ليس أقسى على النفس من أن تشعر بالهوان، أي أن تهون على نفسك وعلى الناس ، أي بأن تكون شيئاً ضيئلاً ، تصغر حتى تُصبح لا شيء.

• ما أبشع من الإهمال إلا تفاهة الأعذار.

• الصديق الحقيقي شخص يحدثك عن مشاعره بصدق ويعلم أنك لست مثاليًا ولا يتوقع أنك ستكون كذلك يومًا.

• الأحذية والأشخاص ، إن سببوا لك الألم فهم ليسوا على مقاسك.

• لا تبالغ في صرف الألفاظ الجيدة ، تمرّن على الكلمات الخادشة قد تحتاجها يوماً ما.

• المرأة الجميلة ليست دائمًا طيبة ، لكن المرأة الطيبة دائمًا جميلة.



