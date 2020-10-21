 وزير المالية: زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% بحد أقصى 180 جنيها - بوابة الشروق
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وزير المالية: زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% بحد أقصى 180 جنيها

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 2:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 2:18 م

أعلن محمد معيط وزير المالية، زيادة بدل المعلم بنسبة 50%، لتبدأ الزيادة من 75 جنيهًا للمدرس المساعد وتصل إلى 180 جنيها لكبير المعلمين، مشيرًا إلى أنه سيستفيد من ذلك 1.4 مليون معلم.

وأضاف معيط، في مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم أيضًا زيادة حافز الأداء الشهري بنسبة 50%، لتبدأ من 140 جنيهًا وتصل إلى 185 جنيهًا، مشير إلى أنه سيستفيد من ذلك أيضًا 1.4 مليون معلم.

وأوضح أنه سيتم أيضًا زيادة مكافأة امتحانات النقل بنسبة 25%، لتبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 155 جنيهًا، مشيرًا إلى استفادة 1.4 مليون معلم و700 ألف إداري من ذلك.


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