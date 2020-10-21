«الموسيقيين» تنفي استبعاد شاكوش من العضوية: لجنة القيد لم تنظر في موقفه بعد

قال علاء الدين عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إنه تقدم عددا لا بأس به من مؤديي المهرجانات لاختبارات الأصوات الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن المهرجانات «حالة راقصة على أي لحن على أي كلام خارج عن آداب وتقاليد المجتمع»، وفقًا لتعبيره، لافتًا إلى أن عمر كمال وحسن شاكوش كانا ضمن المتقدمين للاختبارات.

ونفى استبعاد حسن شاكوش لعدم إيجادته القراءة، مشيرًا إلى أن لجنة القيد مازالت لم تنظر في موقفه.

وأشار إلى أن حمو بيكا لم يتقدم للاختبارات ولم يقدم أوراقه من الأساس، لأن هناك قضية ضده من النقابة.

وأجريت أمس الثلاثاء اختبارات نقابة المهن الموسيقية للأصوات الجديدة لقبول أعضاء جدد وذلك في مقر النقابة العامة.