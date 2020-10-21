مستشار بالصحة العالمية: الاستمرار في غلق المدارس أمر مستحيل

قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تنصح باستمرار الحياة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الاستمرار في غلق المدارس أمر مستحيل، مشددة على أهمية اتباع التعليمات اللازمة لحماية الأطفال في المدارس وحماية الأشخاص من الإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أهمية استمرار وزارات الصحة في الاختبارات لـ«كوفيد - 19» وعزل الحالات، لافتة إلى أهمية العمل والاقتناع بالإجراءات السابقة؛ لتحقيق التوازن.

وشددت مستشار الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية على أهمية تقييم المخاطر، متابعة: «يجب أن يكون هناك توازن وتقليل للمخاطر لكل دولة على حدا».