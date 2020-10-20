فرنسا تكرم اسم المعلم الذي قتل على يد متشدد إسلامي مشتبه به

من المقرر إقامة مراسم وطنية في جامعة السوربون في باريس اليوم الأربعاء؛ لتكريم اسم المعلم الفرنسي الذي قتل على يد متشدد إسلامي مشتبه به الأسبوع الماضي.

ويمنح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسام جوقة الشرف لاسم المعلم الراحل صمويل باتي، وهو أعلى وسام مدني في فرنسا، خلال الحفل.

وربط ممثلو الادعاء العام والقادة السياسيون مقتل باتي بما عرضه على تلاميذه خلال حصة دراسية قبل عدة أسابيع حول حرية التعبير، إذ عرض رسوما كاريكاتورية مثيرة للجدل للنبي محمد على التلاميذ.

وأثارت جريمة القتل غضبا في فرنسا، التي شهدت مقتل أكثر من 230 شخصا في سلسلة من الهجمات الإرهابية لإسلاميين في عامي 2015 و2016.

وردا على ذلك، وعد ماكرون وقادة آخرون بشن حملة إجراءات صارمة مكثفة على منظمات الإسلاميين.

وقال الرئيس، إنه من المقرر حل إحدى الجماعات التي اتهمها ماكرون بأنها متورطة بشكل مباشر في القتل، مع حل مجموعات أخرى في الأسابيع المقبلة.