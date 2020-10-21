السياحة والآثار: التنظيم والإدارة وعد بإنهاء ملفي العاملين المؤقتين ودمج الوزارة خلال أكتوبر الجاري

استقبل خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولفيف من قيادات الوزارة.

وأوضح أحمد رحيمه، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الملفات على رأسها ملف دمج وزارة السياحة والآثار والهيكل التنظيمي الخاص بها، بالإضافة إلى ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف (العاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتي الباب السادس).

ووعد رحيمه، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من الملفات المشار إليها خلال شهر أكتوبر الجاري، مشددا على حرص الجهاز على مصالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ومنهم موظفي وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة.