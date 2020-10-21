 ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدينة «كراتشي» الباكستانية إلى 18 قتيلا ومصابا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 8:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدينة «كراتشي» الباكستانية إلى 18 قتيلا ومصابا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 7:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 7:57 ص

 أفادت تقارير إعلامية في باكستان اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في الجزء العلوي من مبنى متعدد الطوابق بمنطقة "جولشان إي إقبال" بمدينة "كراتشي" إلى 3 قتلى و15 مصابا حتى الآن.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن قوات الشرطة وفرق الإنقاذ قد وصلت إلى موقع الانفجار وجاري البحث عن المفقودين المحتملين، مشيرة إلى أن أسباب وقوع الانفجار مازالت غير معروفة.
وأضافت القناة الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريبة لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن 7 من بينهم يرقدون في حالات حرجة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك