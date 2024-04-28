وزيرة الداخلية الألمانية تتوعد بتفكيك مجموعة مواطني الرايخ المتهمة بمحاولة انقلاب

توعدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزربالمضي قدما في تفكيك حركة "مواطني الرايخ" المتشددة في البلاد، وذلك قبل يوم من محاكمة أعضاء الجماعة المتهمين بالتخطيط للإطاحة بالحكومة عن طريق العنف.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن أكثر من 3000 من عناصر إنفاذ القانون، بينهم مئات من أفراد القوات الخاصة، قد شنوا مداهمات في أنحاء ألمانيا في ديسمبر 2022 استهدفت المجموعة التي تتبني إيديولوجية يمينية متطرفة ترفض شرعية النظام الديمقراطي في ألمانيا.

وأضافت وكالة بلومبرج أن رجال إنفاذ القانون احتجزوا أكثر من 20 شخصا، بما في ذلك زعيم عصابة أرستقراطي، وعضو برلمان سابق من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وعضو واحد على الأقل في وحدة نخبة عسكرية.

وقال المدعي الاتحادي إن أعضاء حركة "مواطني الرايخ" قد وضعوا خطة لمهاجمة مبني مجلس النواب التابع للبرلمان / البوندستاج / في برلين واحتجاز المشرعين كرهائن.

ومن المقرر أن يمثل تسعة رجال، جميعهم مواطنون ألمان، للمحاكمة غدا الاثنين في شتوتجارت، بينما سيجرى محاكمة 18 آخرين في وقت لاحق في إجراءات منفصلة في فرانكفورت وميونخ.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزيرة الداخلية نانسي فيزر قولها اليوم الأحد في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن "مواطني الرايخ المتشددين هؤلاء مدفوعون بالكراهية لديمقراطيتنا.

" وأضافت: "سنواصل نهجنا الصارم حتى نكشف المجموعة ونفككها بالكامل، ولا ينبغي لأحد في هذا المشهد المتطرف أن يشعر بالأمان."