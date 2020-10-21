القضاء الفرنسي: 7 أشخاص يمثلون أمام قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب في قضية قتل المدرّس

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، بأن القضاء الفرنسي أعلن عن أن سبعة أشخاص سيمثلون أمام قاضي التحقيق لمكافحة الإرهاب في قضية قتل المدرّس.

وكان مدرس فرنسي، قتل وقطع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس، تهديدات بالقتل طوال أيام قبل وقوع الحادث، وذلك بعد أن عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مجلة شارلي إيبدو الفرنسية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وألقت حينها السلطات الفرنسية القبض على تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم بالواقعة، من بينهم والد أحد التلاميذ بالمدرسة التي كان يعمل فيها الضحية، وفقا لمصادر قضائية فرنسية.

وقتلت الشرطة منفذ الجريمة بالقرب من موقع الحادث، الذي تبين فيما بعد أنه يبلغ من العمر 18 عاما ومن أصل شيشاني.