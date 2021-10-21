وزير النفط الكويتي: زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا منذ أغسطس الماضي

أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الخميس أن بلاده بدأت بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة مع اتفاق التعاون لزيادة المعروض في السوق بمقدار 400 ألف برميل يوميا منذ أغسطس الماضي حسب حاجة السوق النفطية.

وأكد الفارس، في تصريح صحفي اليوم، قبيل ترؤسه وفدا كويتيا رفيع المستوى للمشاركة في منتدى المبادرة السعودية الخضراء المقرر عقده بعد غد السبت بالرياض تحت شعار (مرحلة جديدة من العمل)، أن الكويت لديها القدرة على رفع الإنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية ضبط التوازن في الأسواق لضمان استقرارها وضمن إطار اتفاق أوبك +.

وأوضح أن دولة الكويت كانت ومازالت مزودا آمنا وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق أوبك +.

وقال الفارس، إن الكويت كسبت ثقة الأسواق النفطية من خلال عملها داخل (أوبك) وضمن تحالف (أوبك +)، إذ حققت التزامها تجاه مستويات الإنتاج المطلوبة خلال السنوات السابقة وقد أثبت هذا الالتزام أهميته في إعادة التوازن إلى الأسواق.

وأشار إلى أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع مستهدفاته، إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 5ر3 مليون برميل يوميا في 2025 و4 ملايين برميل يوميا في 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040.

وذكر الفارس، أن خطط رفع الإنتاج تشمل المنطقة المقسومة ، مشيرا إلى أهمية تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بصورة مستمرة للمحافظة على دور الكويت كعضو فعال في منظمة (أوبك) للمحافظة على أمن المعروض وتوازن الأسواق النفطية.