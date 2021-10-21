قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن فعل الشيء الصحيح بسحب قواته من أفغانستان.

وأضاف بوتين خلال جلسة نادي "فالداي"، نقلت عنها وكالة /سبوتنيك/ الروسية: "أولا، أود أن أقول، إن الرئيس الأمريكي فعل الأمر الشيء الصحيح.. لقد فعل الشيء الصحيح بسحب القوات من أفغانستان".

وأضاف بوتين: "نحن نرى كيف تم هذا.. ربما كان من الممكن أن يحدث بطريقة أخرى.. وبالطبع، فإن هذا ينعكس بطريقة أو بأخرى على الثقة تجاه الولايات المتحدة، لا سيما من قِبل البلدان التي تسترشد بالولايات المتحدة كحليف".