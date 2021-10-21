بلومبرج: «مركزي أردوغان» يخفض الفائدة والليرة تدفع الثمن

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قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 16%، متجاوزا بذلك توقعات المحللين.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ200 نقطة أساس إلى 16%، رغم التحذيرات من تداعيات الخفض على سعر صرف الليرة ومعدلات التضخم.

وكانت اللجنة خفضت الفائدة الشهر الماضي بـ100 نقطة أساس إلى 18% .

وأقال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي كل أعضاء لجنة السياسة المعارضين لمطلبه بخفض الفائدة.

وعلى الفور هوى سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك المركزي القول إن "الزيادة الأخيرة في التضخم كانت مدفوعة بعوامل تتعلق بالإمدادات"، واصفا إياها بأنها مؤقتة.

وأشارت اللجنة إلى أن تقديراتها حتى نهاية العام هي أن "العوامل المؤقتة المتعلقة بالإمدادات تترك مجالا محدودا لتعديل نزولي للمعدل".

ووفقا لبيانات بلومبرج، فقد انخفضت الليرة بنسبة 9ر2% قبل أن تقلص التراجع قليلا إلى 3ر2% إلى 4325ر9 ليرة لكل دولار عند الساعة الثانية و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم بتوقيت إسطنبول.

ويصف أردوغان نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة، ويؤمن بالفرضية غير التقليدية بأن خفض الفائدة يقود إلى تراجع التضخم.