كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالقفز في مياه البحر من كوبري ستانلي بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالقفز في "مياه البحر" من أعلى أحد الكبارى بالإسكندرية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالقفز في "مياه البحر" من أعلى كوبري ستانلى الكائن بدائرة القسم، وقيام آخر بتصويره.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، بالقفز في مياه البحر من أعلى الكوبري المشار إليه، وتمكنت القوات المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالمنطقة محل الواقعة من ضبطه عقب خروجه من المياه.

وبسؤاله قرر قيامه بالاتفاق مع شخص آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، على تصوير مقطع فيديو له أثناء قيامه بالقفز، لنشره على تطبيق "تيك توك"، لتحقيق نسب مشاهدة عالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



