أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن زعيمة حزب إخوة إيطاليا جيورجيا ميلوني، قدمت قائمة تضم وزراء الحكومة الإيطالية الجديدة للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا.



ويأتي ذلك بعد استقبال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا لميلوني في القصر الرئاسي الإيطالي "كورينالي" وبعد نحو شهر من الانتخابات التشريعية، في 25 سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن فوز "إخوة إيطاليا" بـ26 %، ضمن تحالف ليمين الوسط في إيطاليا والذي حصل على 44 % في الانتخابات التشريعية المبكرة، في اختراق تاريخي هو الأول لحزب يميني منذ 1945.



ومن المقرر أن تؤدي حكومة ميلوني اليمين الدستورية غدا السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت إيطاليا، وفقاً لوكالة "نوفا" الإيطالية.



ووزراء حكومة ميلوني هم:



*ماتيو بيانتيدوسي وزيرًا للداخلية



*جويدو كروزيتو وزيرًا للدفاع



*دانيلا سانانكي وزيرة للسياحة



*أوراتسيو سكيلاتشي وزيرًا للصحة



*أدولفو أورسو وزيرًا للشركات و"صنع في إيطاليا"



*سيباستيانو موسوميتشي وزيرًا لسياسات البحر والجنوب



*ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزيرًا للبنية التحتية



*أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية



*إيوجينيا روتشيللا وزيرة للأسرة والمواليد وتكافؤ الفرص



*ماريا إليزابيتا وزيرة للإصلاحات المؤسسية



*جوزيبي فالديتارا وزيرًا للتربية والتعليم والاستحقاق



*إلفيرا كالديروني وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية



*روبرتو كالديرولي وزيرًا للشؤون الإقليمية



*جيلبرتو بيكيتو فراتين وزيرًا للإدارة العامة



*لوكا تشيرياني وزيرًا للعلاقات مع البرلمان



*جينارو سانجيوليانو وزيرا للثقافة



*أليساندرا لوكاتيللي وزيرة الإعاقة



*جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد



*كارلو نورديو وزيرا للعدل



*فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الزراعة



*رافاييل فيتو، وزيرا للشؤون الأوروبية ولسياسات التماسك وبرنامج التعافي والمرونة



*أندريا أبودي وزيرا للشباب والرياضة



*باولو زانجريلو وزيرا للبيئة وأمن الطاقة



*آنا ماريا بيرنيني وزيرة الجامعة والبحث العلمي



*ألفريدو مانتوفانو، وكيلا لرئيس الوزراء