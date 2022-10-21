واشنطن تتعهد بمنع طهران من تصدير الطائرات المسيرة

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بمنع إيران من تصدير تكنولوجيا مثل الطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكة نيد برايس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن واشنطن وكييف والحلفاء بدأوا بالتشاور لمحاسبة إيران على دعمها لروسيا في الحرب على أوكرانيا.

وجدد برايس التأكيد على وجود معلومات موثوقة بشأن وجود ضباط روس يتدربون في إيران، وخبراء إيرانيين في القرم، قائلا "نستطيع التأكيد على أن عسكريين إيرانيين هم من يقومون بتسيير الطائرات المسيرة انطلاقا من القرم لتنفيذ هجمات في أرجاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف"، مشيرا إلى أن روسيا تلقت خلال الفترة الماضية العشرات من الطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي سياق آخر، أعرب عسكريون أوكرانيون عن خشيتهم من أن تفتح موسكو جبهة جديدة في الشمال من بيلاروس.

وقال نائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية أوليكسي جروموف، إن" هجومًا جديدًا قد يستهدف بشكل أكبر غرب أوكرانيا لقطع الشرايين اللوجستية الرئيسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية".