محكمة أمريكية تقضي بسجن مساعد ترامب 4 أشهر لرفض تنفيذ الاستدعاء

حُكم على ستيف بانون مساعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفترة طويلة، بقضاء أربعة أشهر في السجن، ودفع غرامة قدرها 6500 دولار لرفضه الامتثال إلى أمر استدعاء صادر من لجنة مجلس النواب للتحقيق معه بشأن حادث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في محكمة بواشنطن، حكم اليوم الجمعة بسجن بانون (68 عاما) بعد أن أدانته هيئة محلفين في يوليو بتهمتي ازدراء الكونجرس لرفضه الإدلاء بشهادته، وتسليم وثائق إلى لجنة السادس من يناير.

وقال نيكولز إنه سيعفي بانون من الحكم الآن إذا تقدم بطلب استئناف في وقت مناسب.

وتعهد بانون بالاسئتناف، حيث كان يحيط به خارج قاعة المحكمة حشد يصفونه بـ "الخائن"، ويصرخون مطالبين بحبسه.

وذكر بانون أن "الأمر بأنني فوق القانون" هو محض كذبة تماما". وأضاف أنه في الثامن من نوفمبر، وهو موعد التجديد النصفي للكونجرس، سيصدر الشعب الأمريكي "حكمه على نظام (الرئيس الأمريكي جو) بايدن غير الشرعي".