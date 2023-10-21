أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: الهجوم البري الإسرائيلي في غزة لن يكون نزهة

أكد مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم السبت، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الهجوم البري الذي يعتزم جيش الاحتلال شنه على غزة لن يكون نزهة، محذرًا من أن العملية ستكون لها تداعيات خطيرة.

وأضاف أن هناك مخططًا يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذه، يتمثل في تهجير سكان غزة قسريًا، مؤكدًا فشل هذا المخطط بشكل واضح.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أسبوعين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص.

يُذكر أنه في وقت سابق من اليوم، دخلت أولى دفعات الشاحنات الإغاثية المُصطفّة لدى الجانب المصري من معبر رفح، وذلك إلى المعبر من الجانب الفلسطيني.