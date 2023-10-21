الري: انتهاء إجراءات الاستلام النهائي لمحطة المراشدة الجديدة بقنا

الدكتور سويلم:

- أتابع أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها في الوفاء بالاحتياجات المائية والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات

- محطة المراشدة الجديدة تغذي ترعة رنان المراشدة من نهر النيل وتهدف لتحسين حالة الري بزمام 65 ألف فدان بقنا

- المحطة تتكون من 5 وحدات مع إمكانية زيادة وحدة اضافية لاستيعاب أي توسعات مستقبلية

- المحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية وتوفير الكهرباء من خطين رئيسين و2 محول فرعي و2 شاحن

- استخدام أفضل أنظمة التحكم لتحقيق التشغيل الآمن للوحدات من خلال حساسات لقياس المناسيب والحرارة والذبذبات



تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لاستعراض أعمال التجارب التمهيدية للاستلام النهائي لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا.

ويتابع الدكتور سويلم، بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها الهام في الوفاء بالاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأوضح الدكتور سويلم، أن محطة المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حاله الري بزمام 65 ألف فدان بمحافظة قنا، مؤكدا أنه تم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التي تم إنشاؤها عام 1967، وتم الاستلام الابتدائي للمحطة في عام 2021، وجارِ الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائي للمحطة،

وأشار إلى أن المحطة تتكون من 5 وحدات، مع إمكانية زيادة وحدة إضافية لاستيعاب أي توسعات مستقبلية، وبتصرف 8 متر مكعب/ثانية/ وحدة، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة.

ويتم توفير التغذية الكهربائية للمحطه من خطين رئيسين جهد 11 كيلو فولت من محطة محولات المراشدة، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبة 92%، مما يوفر من استهلاك الطاقة الكهربائية، كما يوجد بالمحطة محولين فرعيين لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطة بقدره 300 كيلو فولت أمبير للمحول الواحد، ويوجد بالمحطة شاحنين أساسي واحتياطى لتغذية منظومة التيار المستمر المسئولة عن تشغيل أجهزة الوقاية والحماية بالمحطة.

كما تعمل المحطة باستخدام أفضل أنظمة التحكم، والتي تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات، وحساسات الذبذبات للوحدات، والتي لا تسمح بتشغيل الوحدات في حالة وجود أي اهتزات تؤثر على تشغيل الوحدة مما يحقق الأمان في التشغيل وإطالة عمر المعدات.

كما يوجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوي والأتوماتيكي تعمل على نظافة مآخذ الوحدات برصيف المص حتى تعمل الطلمبات بشكل آمن.

جدير بالذكر، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تلبي الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.