 صحة غزة: استشهاد 4385 فلسطينيا إثر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة حتى الآن - بوابة الشروق
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صحة غزة: استشهاد 4385 فلسطينيا إثر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة حتى الآن

غزة-د ب أ
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 2:55 م | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 2:55 م

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد 4385 فلسطينيا إثر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكرت الوزارة، أن 248 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة؛ بفعل هجمات إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أن إجمالي الشهداء منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 4385، منهم 1756 طفلا، و967 سيدة، إضافة إلى 13 ألفا و561 جريحا.

وبحسب الوزارة، فإن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 550 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 من أفرادها ومازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض".


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