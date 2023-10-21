العراق: نرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة سواء إلى سيناء أو غيرها

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده ترفض بوضوح أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سواء إلى سيناء أو غيرها.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، على هامش قمة القاهرة للسلام المنعقدة اليوم السبت، أن محاولة التهجير أمر مرفوض، مشددا على أنه لن يتم القبول بأي سيناريو لتمرير هذا الأمر.

وشدد على أن الفلسطينيين هم أصحاب أرض وقضية، ومن ثم يجب على الجميع أن يقف مع نضال الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن العراق يمتلك إمكانية للحديث والحوار مع كل الأطراف في المنطقة، بحكمه علاقاته ودوره الريادي، وأكّد الاستعداد للانخراط في هذا الحوار بما يساهم في تحقيق التهدئة.

وتبحث قمة القاهرة للسلام، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.