قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن الكثيرين في قطاع غزة يعانون من كارثة كبيرة جراء نقص المياه.

وأضافت في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحظى باهتمام إقليمي ودولي واسعين، اليوم السبت، أن بلادها قلقة من تصاعد العنف في المنطقة.

وأشارت إلى أن كل المدنيين يجب حمايتهم على حد سواء، موضحة أن هذه المعاناة يجب أن تنتهي فورا.

ولفتت إلى أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد ما سمته "إرهاب حماس" مع الالتزام بالقانون، مؤكدة التزام بلادها بحماية أمن إسرائيل الذي وصفته بأنه غير قابل للتفاوض.

ونوهت بأن حركة حماس لا تمثل الفلسطينيين وتتحدث بما سمتها لـ"لغة الإرهاب".

وشددت على ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام، داعية الجميع للوقوف ضد الإرهاب وفق تعبيرها.

واعتبرت أن حماس تحض على الكراهية، وتريد إحداث المزيد من التقسيم في المنطقة، داعية لاستمرار الحرب ضد حماس، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني.

ووجهت الشكر مصر والأمم المتحدة لبدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، داعية لإطلاق عملية سلام عبر حل الدولتين وهو الحل الوحيد الذي يهزم حماس وخطتها وفق قولها.

تبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.